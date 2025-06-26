ÖTV düzenlemesiyle fiyatı artacak araçlar belli oldu

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, bu oranlar zaten uzun zamandır uygulanamıyordu çünkü ÖTV matrahları en yüksekten gerçekleşiyordu. Bu nedenle 1600 cc'ye kadar olan araçlarda yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyordu.