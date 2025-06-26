ÖTV düzenlemesiyle fiyatı artacak araçlar belli oldu
Otomobillerde ÖTV oranlarını yeniden düzenleyen kanun teklifinin detayları belli oldu. İşte düzenlemeyle birlikte fiyatı artacak araçlar...
AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, içten yanmalı ve elektrikli araçların ÖTV oranları yeniden belirlendi.
1600 cc motor hacmine kadar olan otomobillerde yüzde 45'ten başlayıp yüzde 80'e kadar olan ÖTV dilimleri sadece yüzde 80 olarak belirlenmek isteniyor. Böylece yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV oranı uygulanan kademeler ortadan kalkmış olacak.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, bu oranlar zaten uzun zamandır uygulanamıyordu çünkü ÖTV matrahları en yüksekten gerçekleşiyordu. Bu nedenle 1600 cc'ye kadar olan araçlarda yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyordu.
ARAÇLARIN FİYATLARI DEĞİŞİR Mİ?
Mevcuttaki yüzde 80 ÖTV devam edeceği için araç fiyatlarında değişiklik ortaya çıkmayacak. Piyasada yapılan spekülatif açıklamalar ikinci el otomobil fiyatlarında hareketliliğe neden oldu ancak durgun günler geçiren ikinci el otomobil sektöründe fiyat artışları tüketici tarafında kabul görmeyebilir. İkinci el araç alacaklar ÖTV'de herhangi bir artış olmayacağı için pazarlıklarını iyi yapmaları gerekiyor.