ÖTV indirimli en ucuz Tesla Türkiye'de satışta
Tesla, Model Y'nin yüzde 10'luk ÖTV indirimine giren en ucuz versiyonunu Türkiye'de ön satışa sundu.
Tesla, yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinden faydalanılacak Model Y'yi bugünden itibaren Türkiye'de ön satışa sundu.
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Son dönemde 10 binden fazla çalışanını işten çıkarması ile gündeme gelen Tesla'nın Türkiye'de ön satışa sunulan aracının teslimi haziran ve temmuz ayında başlanacak.
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Model Y 1 milyon 791 bin 451 liradan satışa sunuldu.
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Tesla Türkiye'nin sitesinden 50 bin 000 TL kapora ile siparişler bugün başladı.
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