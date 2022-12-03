ÖTV matrah düzenlemesi ters tepti: Sıfır otomobil yok, ikinci el fiyatları yükseliyor
Matrah düzenlemesi sonrası otomobil piyasasında son durum araba alacak vatandaşları tedirgin etti.
Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. Sıfır otomobil alma hayali kuran ve matrah düzenlemesi ile bayilere giden vatandaşlar aldıkları ‘araç yok’ cevabıyla elleri boş döndü. İlk etapta sınırlı bir düşüş yaşayan ikinci el oto piyasası ise bayilerde sıfır otomobil olmaması üzerine tekrar artışa geçti.
SIFIR ARAÇ YOK, VATANDAŞ İKİNCİ ELE KOŞTU
ÖTV indirimi sonrası gelen zamlar ile piyasanın yeniden arttığını ifade eden galerici Faruk Hoca, “Vatandaş son 3 ayı ÖTV indirimi için bekledi. 24 Kasım’da matrah düzenlemesi yapıldı. Matrah düzenlemesi ile bazı araçlarda 100 bin TL’ye fiyat düştü. Bu düşüşler beklentiyi tam karşılamadığından 2. el oto piyasasını etkilemedi. Sıfır arabalara aralık ayında zam geldi. Bunun yansıması da 2. elde zam güncellemesi oldu. Çünkü piyasada sıfır araç olmayınca vatandaş yine ikinci ele yöneldi.
Vatandaşlar beklediği indirimi bulamayınca artık bir an önce araba almak istiyor. O yüzden ufak bir hareketlilik var. ÖTV düzenlemesinin piyasayı aşağıya çekme imkânı yok. Yılsonu indirimi beklentisi de umulduğu gibi olmadı. İhtiyacı olan vatandaşlar araba almak için talep gösteriyor. Bu da fiyatları son 1 haftada biraz arttırdı” dedi.
“BİRÇOK SATICI YILBAŞINI BEKLİYOR”
Birçok satıcının arabalarını satmak için yılbaşı zamlarını beklediğini ifade eden oto satıcısı Şevket Şener Yazıcı, “Yakın zaman önce piyasada bir düşüş bekleniyordu. Vatandaşlar araba almıyordu, piyasa durgunlaşmıştı. Şu anda daha önce araç aldığımız insanlar direkt cayıyorlar ve alamıyoruz. Satmama sebepleri de ‘fiyatlar yükseldi’ gibi birçok bahaneler söylüyorlar. Bu hafta çok fazla zam geldi. O yüzden neredeyse kimse araba getirmemiş.