ÖTV matrah düzenlemesi ters tepti: Sıfır otomobil yok, ikinci el fiyatları yükseliyor

“BİRÇOK SATICI YILBAŞINI BEKLİYOR”

Birçok satıcının arabalarını satmak için yılbaşı zamlarını beklediğini ifade eden oto satıcısı Şevket Şener Yazıcı, “Yakın zaman önce piyasada bir düşüş bekleniyordu. Vatandaşlar araba almıyordu, piyasa durgunlaşmıştı. Şu anda daha önce araç aldığımız insanlar direkt cayıyorlar ve alamıyoruz. Satmama sebepleri de ‘fiyatlar yükseldi’ gibi birçok bahaneler söylüyorlar. Bu hafta çok fazla zam geldi. O yüzden neredeyse kimse araba getirmemiş.