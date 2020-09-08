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  3. 08 Eylül 2020 09:51

ÖTV zammı sonrası işte güncel otomobil kampanyaları

Sıfır otomobile zam olarak yansıyan son ÖTV düzenlemesinin ardından otomotiv firmaları Eylül ayı kampanyalarını açıkladı.

ÖTV zammı sonrası işte güncel otomobil kampanyaları

CİTROEN'DEN EYLÜL FIRSATLARI Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün.

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ÖTV zammı sonrası işte güncel otomobil kampanyaları

Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

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ÖTV zammı sonrası işte güncel otomobil kampanyaları

Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.

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ÖTV zammı sonrası işte güncel otomobil kampanyaları

Berlingo’ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.

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