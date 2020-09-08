ÖTV zammı sonrası işte güncel otomobil kampanyaları
Sıfır otomobile zam olarak yansıyan son ÖTV düzenlemesinin ardından otomotiv firmaları Eylül ayı kampanyalarını açıkladı.
CİTROEN'DEN EYLÜL FIRSATLARI Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün.
Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.