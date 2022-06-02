Özal ve Erbakan'ın bindiği 1981 model aracına tutkuyla bağlı: Trilyon verseler satmam

"DÜNYAYI VERSELER ARABAMI SATMAM"

Ömer Fişenkçi, "Malatya eski belediye başkanı Rahmetli Hamido’nun bir arabası vardı. 1957'li yıllarda beni alır köy köy gezdirirdi. Şimdi ben de Nazlı Şahinim ile gezerek eski günleri hatırlamak için arabamla geziyorum. Arabam benim için değerli ve kıymetli. Dünyayı verseler arabamı satmam. Arkadaşlarımız bazen yolda giderken soruyor 'Ömer ağabey araba satılık mı?' diye. 'Bende anısı var, hatırası var' diyorum ve 3 trilyon verseler satmam” ifadelerini kullandı.