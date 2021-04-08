Pandemide talep artınca kaçınılmaz zam geldi!

"EN ÇOK İLGİYİ 1 MİLYONLUK KARAVAN ÇEKİYOR"

Yüzde yüz yerli üretimin yapıldığı bir karavan üretim firmasında çalışan Yavuz Saraç, en çok ilgi gören modelin Oto 600 modeli olduğunu belirterek "Bunu özellikle özel isteyen müşterilerimize yapıyoruz. 150 metrekarelik ev size ne sunuyorsa bu modelin içerisinde de yaklaşık 15 metrekarelik bir alanda her şeyden yararlanabiliyorsunuz. Kendi enerjisini kendi görüyor, yüksek kapasiteli su haznesi var. Bu büyük model 1 milyon liradan başlıyor, üzerine eklenen opsiyonlarla fiyat ufak da olsa değişebiliyor. Çekme modellerimiz ise 100 bin liradan başlıyor. En çok alınabilen karavanımız ise İZZ 458 modeli, yani küçük çekme karavan. Bu karavan 4 kişilik. Kendi ısıtıcı sistemi ve buz dolabı var. Güneş paneli mevcut. Büyük karavanda sunulan şeylerin hepsi onda da sunuluyor. Sadece sunulan şeyler daha küçük bir ortamda oluyor" açıklamalarında bulundu.