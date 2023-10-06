Patron çıldırdı! Tesla Model Y ve Model 3'e indirim geldi
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'de bazı modellerinin fiyatını düşürdü. Türkiye'de ise Model Y fiyatlarına indirim geldi.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model Y SUV ve Model 3 fiyatlarında düşüş sürüyor. Yılbaşından bu yana indirim serisini sürdüren Tesla, dün ABD'de Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarına indirim yaptı.
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BloombergHT’nin aktardığı bilgilere göre Tesla, Model 3 sedanının fiyatını 40 bin 240 dolardan 38 bin 990 dolara, Model Y uzun menzilli aracının fiyatını ise 50 bin 490 dolardan 48 bin 490 dolara düşürdü.
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Şirket ayrıca Model Y performans aracının fiyatlarını da 54 bin 490 dolardan 52 bin 490 dolara indirdi.
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Model 3’ün uzun menzilli fiyatı 47 bin 240 dolardan 45 bin 990 dolara, Model 3 performansı ise 53 bin 240 dolardan 50 bin 990 dolara çekildi.
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