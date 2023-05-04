Peugeot 2008 yenilendi
Türkiye'de tüketicilerin git gide daha da çok yöneldiği SUV modellerinde başı çeken Peugeot 2008 modeli baştan sona yenilenip, elektriklendi. ACTIVE, ALLURE, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 km’ye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneğiyle öne çıkan Peugeot 2008 yaz aylarında Türkiye yollarında olacak...
3 yılı aşkın süredir Avrupa ve Türkiye B-SUV pazarlarının en çok satanlar listesinde yer alan PEUGEOT 2008, tasarım, teknoloji ve elektrikliye geçiş açısından yeni bir adım daha atıyor. Yenilenmiş haliyle; zarif karakteri ve iddialı SUV tasarımı ile daha da “Göz Alıcı” olan PEUGEOT 2008, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran ve benzersiz i-Cockpit® 3D ile ilham veren sürüş keyfi sunarak “Duygu”lara hitap ediyor. PEUGEOT 2008, 406 km’ye varan menzil (WLTP) sunan yeni elektrikli motorun verimliliği ve yeni araç içi teknolojileri ile daha da “Mükemmel” oldu. 2008, yeni 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından, yeni PEUGEOT ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Benzinli, dizel ve elektrikli versiyonlarına ek olarak yakında yeni bir hibrit güç-aktarma sistemi de ürün yelpazesine eklenecek. Yeni PEUGEOT E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olmasıyla da güven veriyor.
PEUGEOT, 2019 yılının sonunda lanse ettiği SUV 2008’den yaklaşık 700.000 adet üretirken, Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021 yılında Avrupa’nın en çok satılarak zirvede yer alan PEUGEOT 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Modelin global başarı performansında 75.000’den fazla üretilen ve 2019 yılından itibaren kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı büyük. PEUGEOT 2008’in 2022’deki satışlarının %17,4’ünü oluşturan PEUGEOT E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. PEUGEOT 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve çevik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor. Yeni PEUGEOT 2008, İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. ACTIVE, ALLURE, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 km’ye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Ürün gamı 2024 yılında yeni bir hibrit versiyonla daha da genişleyecek.
Kompakt boyutlarını koruyan PEUGEOT 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (Aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe sahipken bagaj hacmi ise 434 litre. Yeni 2008, üç farklı donanım seviyesiyle sunulmaya devam ediyor.
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ACTIVE: Önde 3 pençe ve arkada 3 çift LED’li yeni ışık imzası, arka park desteği, otomatik klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekran ile PEUGEOT i-Cockpit®, önde 1 USB-C girişi.
ALLURE: ACTIVE donanım seviyesine ek olarak, 17 inç KARAKOY alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park desteği, 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip PEUGEOT i-Cockpit®, PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemiyle kapsamlı akıllı telefon bağlantısı, önde 2 UBS-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi.
GT: ALLURE donanım seviyesine ek olarak Full LED ön farlar, park desteği için yüksek çözünürlüklü kamera, anahtarsız giriş ve çalıştırma, karşılama aydınlatmasıyla elektrikli katlanır aynalar, Black Diamond tavan, GT logoları.