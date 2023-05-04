Peugeot 2008 yenilendi

PEUGEOT, 2019 yılının sonunda lanse ettiği SUV 2008’den yaklaşık 700.000 adet üretirken, Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021 yılında Avrupa’nın en çok satılarak zirvede yer alan PEUGEOT 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Modelin global başarı performansında 75.000’den fazla üretilen ve 2019 yılından itibaren kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı büyük. PEUGEOT 2008’in 2022’deki satışlarının %17,4’ünü oluşturan PEUGEOT E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. PEUGEOT 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve çevik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor. Yeni PEUGEOT 2008, İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. ACTIVE, ALLURE, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 km’ye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Ürün gamı 2024 yılında yeni bir hibrit versiyonla daha da genişleyecek.