Peugeot da Ekim ayına özel kampanya fiyatlarını açıkladı

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter’a, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.