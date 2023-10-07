Peugeot da Ekim ayına özel kampanya fiyatlarını açıkladı
Fransız otomotiv devi Peugeot Türkiye, ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi ve takas desteği fırsatlarını duyurdu.
Benzinli, dizel ve elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye’de “Yılın Tasarımı” ödülünü kazanan, PEUGEOT’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.
BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter’a, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.