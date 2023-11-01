Peugeot E-3008 ortaya çıktı

PEUGEOT, Zürih Otomobil Fuarı’nda, 2025 yılına kadar Avrupa’nın bir numaralı elektrik markası olma hedefini ortaya koyuyor. Marka, stantta 7 farklı tamamen elektrikli araç sergiliyor. Yeni E-208, yeni E-2008, yeni E-308, E-RIFTER, E-PARTNER ve E-EXPERT gibi modellere ek olarak PEUGEOT INCEPTION CONCEPT de fuarda sergileniyor. PEUGEOT ayrıca yeni E-3008’in dünya tanıtımını da fuarda yapıyor. PEUGEOT, yeni elektrikli araç ürün gamının kapsamını ve dönüşümünü de gözler önüne seriyor. PEUGEOT, 2024 yılına kadar 3 hafif ticari olmak üzere, 12 elektrikli modeliyle Avrupa’nın en geniş kapsamlı elektrikli ürün yelpazesini sunmaya hazırlanıyor. Marka, tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda da müşterilerini destekliyor. PEUGEOT bu kapsamda, 308 SW PLUG-IN HYBRID 180, 408 PLUG-IN HYBRID 225, 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED 360 ve 5008 HYBRID 136 gibi hibrit modellerini de Zürih’te sergiliyor. Basın günüyle kapılarını açan 36. Zürih Otomobil Fuarı, 5 Kasım Pazar’a kadar devam edecek.