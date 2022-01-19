Peugeot geleceğin yarış otomobilini bugün tanıttı
PEUGEOT’nun kusursuz yarış otomobili 9X8, 2022’de dayanıklılık yarışlarında pistlerde boy göstermeden önce benzersiz tasarımını mükemmel görsellerle görücüye çıkartıyor.
PEUGEOT Tasarım Direktörü Matthias Hossann tarafından kusursuz çizgilerle tasarlanan, bir yarış otomobilinden çok daha fazlası olan PEUGEOT 9X8 şimdiden bir ikon haline dönüşmeye aday olduğunu bu fotoğraflarla gözler önüne seriyor. Moda ve süper otomobil fotoğrafçısı Agnieszka Doroszewicz, ışık ve betonun zıt renklerini bir araya getirerek bu kusursuz tasarıma adeta can veren fotoğraflar ortaya çıkarttı. Çekilen fotoğraflar 9X8 modeli için 24 saat boyunca ışığın çok farklı açılarla araçların üzerine vurduğu efsanevi Le Mans 24 Saat yarışının bir ön gösterimi oldu. 1971 yılından bu yana, yani yarım asır boyunca, arka kanadı olmayan hiçbir otomobilin bu yarışı kazanamamış olması da PEUGEOT 9X8’in ikonik kanatsız tasarımı için mükemmel bir meydan okumayı simgeliyor.
Özel bir yarış otomobili tasarlamak her otomobil tasarımcısının hayali olsa da bu rüyanın gerçekleşme olasılığı sıfıra yakındır diyebiliriz. Yarış otomobillerini birbirinden ayırt etmek neredeyse imkânsız çünkü aerodinamik detaylar ve performans, tasarım kimliğinin her zaman önünde yer almaktadır. Tasarımcıların yaratıcılığı küçük ayrıntılar ve gövde rengi ile sınırlandırılmıştı ancak bu yıl PEUGEOT tasarımcıları hem performansın hem de şık tasarımın bir arada olabileceğini yeni 9X8’de gözler önüne sermeyi başardı. 2022 yılında efsanevi Le Mans 24 Saat yarışının da aralarında bulunduğu dayanıklılık mücadelelerinde boy gösterecek olan yeni 9X8 Hybrid Hypercar’ı yaratırken en ince detaylara kadar çalışan PEUGEOT tasarım ekibi, onu markaya özgü tüm modern estetik kodlarla donattı. Kedi gibi estetik duruş, sportif detaylarla güçlendirilmiş akıcı hatlar, şık ve güçlendirilmiş yan cepheye ek olarak elbette ‘Aslan’ın karakteristik üç pençeli parlak ışık imzası güçlü tasarımın tamamlayıcısı oldu. Hızı temsil eden PEUGEOT 9X8 bu çekici tasarımı ile duyguları da harekete geçiriyor.
PEUGEOT 9X8 Hybrid Hypercar için mühendisler ve tasarımcılar, bir yarış otomobili yaratmak için tasarım ve teknoloji arasında bir yakınlaşma sağlamak üzere birlikte çalıştılar. Örnek bir birliktelik sergilediklerini vurgulayarak değerlendirmesine başlayan PEUGEOT Tasarım Direktörü Matthias Hossann, “PEUGEOT Sport ekibiyle temas halindeydik ve onlarla el ele çalıştık. Geleceğin yarış otomobilinin temasını belirlemek için önce tasarımcılar arasında bir yarışma başlattık. Bir gün dünyanın en prestijli markalarına karşı en efsanevi pistlerde rekabet edeceğini görme umuduyla, projeye ilgi çok büyük oldu ve çok sayıda başvuru aldık. PEUGEOT Sport mühendislerinin yardımıyla tema belirlendikten sonra birlikte çalışmaya başladık. Mühendisler, performanstan ödün vermeden ve yeni düzenlemeler doğrultusunda tasarımcılara yaratıcılık özgürlüğü için mümkün olduğunca fazla alan bıraktı. PEUGEOT 9X8, 24 Saat Le Mans’ın organizatörü l'Ouestve Otomobil Kulübü ve Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından belirlenen yeni Hypercar düzenlemelerinin (LMH) DNA’sına uygun olarak geliştirildi. Bu otomobil, dayanıklılık yarışlarında bir dönüm noktası olacak” şeklinde konuştu.
PEUGEOT tasarım ekibinin en ileri teknolojiyi kullandığını ifade eden Matthias Hossann, “Tasarımcılar, sanal gerçeklik görselleştirme aşamalarında 3-Boyut hacimleri oluşturmak için 3-Boyut araçlar ve CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) kullandılar. Bu teknoloji sayesinde mühendislik ekipleriyle çok daha kolay dosya paylaşımı sağlanabiliyor. Bir sanal gerçeklik başlığı ile mühendislik ekibine bitmiş bir PEUGEOT 9X8’i gösterdiğimizde en üst noktaya ulaşmış olduk. Teknik Müdür Olivier Jansonnie, başlık ile bir süre otomobilin çevresinde tur attı. Onun heyecanı çok önemliydi” dedi.