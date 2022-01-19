Peugeot geleceğin yarış otomobilini bugün tanıttı

Özel bir yarış otomobili tasarlamak her otomobil tasarımcısının hayali olsa da bu rüyanın gerçekleşme olasılığı sıfıra yakındır diyebiliriz. Yarış otomobillerini birbirinden ayırt etmek neredeyse imkânsız çünkü aerodinamik detaylar ve performans, tasarım kimliğinin her zaman önünde yer almaktadır. Tasarımcıların yaratıcılığı küçük ayrıntılar ve gövde rengi ile sınırlandırılmıştı ancak bu yıl PEUGEOT tasarımcıları hem performansın hem de şık tasarımın bir arada olabileceğini yeni 9X8’de gözler önüne sermeyi başardı. 2022 yılında efsanevi Le Mans 24 Saat yarışının da aralarında bulunduğu dayanıklılık mücadelelerinde boy gösterecek olan yeni 9X8 Hybrid Hypercar’ı yaratırken en ince detaylara kadar çalışan PEUGEOT tasarım ekibi, onu markaya özgü tüm modern estetik kodlarla donattı. Kedi gibi estetik duruş, sportif detaylarla güçlendirilmiş akıcı hatlar, şık ve güçlendirilmiş yan cepheye ek olarak elbette ‘Aslan’ın karakteristik üç pençeli parlak ışık imzası güçlü tasarımın tamamlayıcısı oldu. Hızı temsil eden PEUGEOT 9X8 bu çekici tasarımı ile duyguları da harekete geçiriyor.