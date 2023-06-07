Peugeot nefes kesen yeni özelliğini tanıttı; yeni 3008 ile gelecek

Yaratıcı tasarım, sürüş keyfi ve elektrik performansını tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak yeni PEUGEOT 3008, yeni PEUGEOT Panoramik i-COCKPIT™ ile yollara çıkan ilk model olacak. Bir sonraki 3008’de kullanılacak olan yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit®, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor gibi duran etkileyici 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak. 10 yıllık başarılı bir geçmişe sahip PEUGEOT i-Cockpit® hiç bu kadar keskin bir değişim yaşamamıştı. Bu değişim, PEUGEOT içindeki bir sonraki seviyeyi temsil ediyor. PEUGEOT ekiplerinin tutkusu, temel unsurları yeniden şekillendirerek yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit™ ile pazarda benzersiz bir seçenek sunuyor. Bu yaklaşım, sürücü ve beraberindeki yolculara her zamankinden daha fazla keyif, güvenlik, konfor ve kolaylık sağlıyor. 10 yılı aşkın bir süredir üretilen ve yaklaşık 10 milyon adet satılan PEUGEOT i-Cockpit®; dijital gösterge paneli, kablosuz bağlantı, sesli komutlar, 3D efektler ve kişiselleştirilebilir i-Toggles olmak üzere en güncel teknolojileri kullanıma sunuyor. PEUGEOT, bugün gelinen noktada sürüş deneyimini dönüştüren tamamen yeni bir i-Cockpit® ile işleri bir sonraki seviyeye taşıyor: Yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit™.