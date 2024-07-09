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  4. Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık

Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık

Peugeot'un tamamen yenilenen 5008 modeli, hafif hibrit ve elektrikli versiyonlarıyla yılın son çeyreğinde Türkiye'de olacak... Peugeot'un yenilenen 5008 modelinin elektrikli E-5008 versiyonunu İsveç'te kullandık...

Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık - Resim: 1

PEUGEOT, tıpkı yeni 3008'de olduğu gibi D-SUV modeli 5008'de de yeni bir dönem başlatıyor. Fransız marka, tamamen yenilediği 5008 modelini, yepyeni bir tasarım, gözalıcı bir kabin ambiyansı, yeni nesil teknolojiler, tamamen elektrikli E-5008 versiyonu ve hafif hibrit motor seçeneğiyle bu yılın son çeyreğinde Türkiye pazarına sunacak.

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Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık - Resim: 2

 Deneyimli otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş, tamamen elektrikli yeni PEUGEOT E-5008'i İsveç'te kullandı. 

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Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık - Resim: 3

Sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek olan yeni PEUGEOT E-5008'de “Allure” ve “GT” olm ak üzere iki donanım seviyesi ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Altı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan E-5008, özellikle Obsession Mavi ve fotoğraflarda gördüğünüz Ingaro Mavisi gibi yeni renk seçenekleri ile dikkat çekiyor. 

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Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık - Resim: 4

5008'de üç adet tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra, ayrıca pazarlara bağlı olarak 48V hibrit ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı güç-aktarma seçeneği de bulunacak. Yeni PEUGEOT E-5008'in elektrikli motor gamı; 210 HP gücünde "Standart Menzil", 230 HP gücünde "Uzun Menzil" ve 320 HP'lik çift motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere üç farklı seçenekten oluşuyor. 

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