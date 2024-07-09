Peugeot’dan elektrikli D-SUV atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık
Peugeot'un tamamen yenilenen 5008 modeli, hafif hibrit ve elektrikli versiyonlarıyla yılın son çeyreğinde Türkiye'de olacak... Peugeot'un yenilenen 5008 modelinin elektrikli E-5008 versiyonunu İsveç'te kullandık...
PEUGEOT, tıpkı yeni 3008'de olduğu gibi D-SUV modeli 5008'de de yeni bir dönem başlatıyor. Fransız marka, tamamen yenilediği 5008 modelini, yepyeni bir tasarım, gözalıcı bir kabin ambiyansı, yeni nesil teknolojiler, tamamen elektrikli E-5008 versiyonu ve hafif hibrit motor seçeneğiyle bu yılın son çeyreğinde Türkiye pazarına sunacak.
Deneyimli otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş, tamamen elektrikli yeni PEUGEOT E-5008'i İsveç'te kullandı.
Sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek olan yeni PEUGEOT E-5008'de “Allure” ve “GT” olm ak üzere iki donanım seviyesi ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Altı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan E-5008, özellikle Obsession Mavi ve fotoğraflarda gördüğünüz Ingaro Mavisi gibi yeni renk seçenekleri ile dikkat çekiyor.
5008'de üç adet tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra, ayrıca pazarlara bağlı olarak 48V hibrit ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı güç-aktarma seçeneği de bulunacak. Yeni PEUGEOT E-5008'in elektrikli motor gamı; 210 HP gücünde "Standart Menzil", 230 HP gücünde "Uzun Menzil" ve 320 HP'lik çift motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere üç farklı seçenekten oluşuyor.