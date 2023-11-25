Peugeot'un 400 km menzilli elektrikli yeni aslanı Türkiye'ye geliyor

Yeni PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-308’in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollarla buluşuyor. Böylece 38 km’ye kadar, % 10,5 daha fazla menzil sunarken, WLTP döngüsünde 400 km’ye varan elektrikli sürüş menzilin sağlanması hedefleniyor. Tamamen elektrikli PEUGEOT E-208’in yeni versiyonu aşağıdakilerle birlikte gelecek:

115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.

51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya.

Bu yeni güç-aktarma sistemi ile PEUGEOT E-208 için tasarımcılar optimum verimlilik hedefledi. Tüm bu gelişmeler, 100 km’de yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor.