Peugeot'un 400 km menzilli elektrikli yeni aslanı Türkiye'ye geliyor
Bir Peugeot klasiğinin devamı olan Peugeot 208'in yüzde yüz elektrikli versiyonunun Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu.
Bünyesinde birçok teknolojik ekipman barındıran ve duygu dolu tasarımıyla da 2019’dan günümüze 3.1 milyon adetten fazla üretilen PEUGEOT 208, ilk andan itibaren tamamen elektrikli PEUGEOT E-208 seçeneğini de sunuyor. 2019’dan günümüze üretilen PEUGEOT E-208 sayısı ise 590 bin adedi geride bıraktı. Avrupa’daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa’da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik gibi unvanlara sahip olan PEUGEOT E-208, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak yeni versiyonuyla hem daha fazla elektrikli menzil hem de optimum enerji tüketimi sunuyor. 136 HP’den 156 HP’ye yükseltilen yeni elektromotor, 20 HP ek güç sağlıyor. Makyajlanan 208’in görünümüne kavuşan E-208, bu değişimlere ek olarak markanın elektrikli modellere özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor.
2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan PEUGEOT E-208, 2021’in sonunda yapılan optimizasyonla % 6,5 (+22 km) artırılan menziline şimdi de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla % 10,5 daha fazlasını (yaklaşık 38 km) ekleyerek 400 km’lik menzile ulaşıyor. 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan yeni PEUGEOT E-208, yeni PEUGEOT E-308’in elektrik motoruyla gücüne güç katıyor. Böylece yeni PEUGEOT E-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarak % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor.
Yeni PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-308’in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollarla buluşuyor. Böylece 38 km’ye kadar, % 10,5 daha fazla menzil sunarken, WLTP döngüsünde 400 km’ye varan elektrikli sürüş menzilin sağlanması hedefleniyor. Tamamen elektrikli PEUGEOT E-208’in yeni versiyonu aşağıdakilerle birlikte gelecek:
115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.
51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya.
Bu yeni güç-aktarma sistemi ile PEUGEOT E-208 için tasarımcılar optimum verimlilik hedefledi. Tüm bu gelişmeler, 100 km’de yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor.
PEUGEOT E-208, 2021’in sonunda yenilerek yollara çıktığında verimliliği artırmayı amaçlayan teknolojik gelişmelerden yararlanmıştı. 2019’un sonunda pazara sunulan ilk versiyondan 22 km daha fazla menzil sunarak 362 km’lik (WLTP) menzile ulaşabiliyordu. PEUGEOT E-208, ilk lansman gününden günümüze, birbirini takip eden iki gelişme sayesinde artık % 17,65 daha fazla menzil ve % 15 daha az enerji tüketim avantajı sunuyor. Optimizasyonun ilk aşaması, yeni E-208’de bir dizi ek geliştirmeyi hayata geçirdi:
Ön camın üstüne monte edilen bir nem sensörü ile birleştirilen ısı pompası, ısıtma ve klimanın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sensör tarafından iletilen bilgiler, yolcu kabinindeki hava sirkülasyonunu daha doğru bir şekilde kontrol etmeyi ve aracın içindeki sıcaklığı ısıtırken ve korurken, bataryada bulunan enerji miktarını korumayı mümkün kılıyor.
Sürtünmeyi azaltarak enerji kaybını en aza indiren “A+” sınıfı lastikler kullanılmaya başlandı.
Karayolu ve otoyol kullanımlarında menzili artıran şanzıman oranı yeniden ayarlandı.