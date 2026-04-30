Peugeot'un hayranlık garantili yeni Aslan'ı yeni Peugeot 408 iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Globalde satış rekorlarını Türkiye'de kıran PEUGEOT 408, yenilenen tasarımı ve 1.2 Hybrid 145 hp motor seçeneğiyle showroomlardaki yerini aldı. Allure ve GT donanım seviyeleriyle gelen model, aydınlatmalı PEUGEOT logosu ve ışığa göre renk değiştiren "Aura Yeşil" gövde rengiyle ilklerin öncüsü olurken iddialı lansman fiyatıyla da dikkat çekti.
PEUGEOT’nun SUV kodlarını sportif bir fastback siluetiyle birleştiren iddialı modeli 408, yeni tasarım dili ve verimli hibrit motoruyla Türkiye yollarına çıktı. Avrupa pazarlarıyla eş zamanlı olarak ülkemizde satışa sunulan model, özellikle teknolojik detaylarıyla segmentindeki çıtayı yukarı taşıyor.
Yeni PEUGEOT 408, markanın gelecekteki tasarım vizyonunu yansıtan detaylarla donatıldı:
Işık İmzası: Ön ızgarada yer alan aydınlatmalı PEUGEOT logosu ve bagaj kapağındaki aydınlatmalı yazı, bu modeli markanın ürün gamında bir ilk yapıyor.
Aura Yeşil: Işığın açısına göre sarıdan koyu yeşile dönen yeni gövde rengi, aracın keskin hatlarını vurguluyor.
Jantlar: Her iki donanım seviyesinde de sunulan 19 inçlik Adakite elmas kesim jantlar, güçlü duruşu destekliyor.
Modelin kalbinde yer alan 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 motor, 48V hibrit teknolojisiyle geliyor:
Yakıt Tüketimi: WLTP verilerine göre karma tüketimde 5.1 lt/100 km gibi iddialı bir değere sahip.
Şehir İçi Sürüş: Şehir içi trafiğinde sürüş süresinin yüzde 50'sine kadar tamamen elektrikli ve emisyonsuz modda yol alabiliyor.
Otomatik Şarj: Batarya, sürüş sırasında kendini şarj ederek ekstra tork desteği sağlıyor.
PEUGEOT Marka Direktörü Gupse Kaplan, modelin Türkiye için stratejik önemine değindi:
"2023’ten bu yana globalde en çok 408 sattığımız ülke Türkiye oldu. Bugüne kadar 39 bin adetten fazla satış gerçekleştirdik. 2026 hedefimiz ise 10 bin adetlik barajı aşarak SUV pazarındaki podyum yerimizi perçinlemek."