Pide kuyruğu değil, plaka değişim kuyruğu! Yeni cezaları duyan soluğu burada aldı
Yeni Trafik Kanunu düzenlemesiyle APP plaka kullananlara getirilen 140 bin TL'lik ceza, araç sahiplerini harekete geçirdi. Şanlıurfa'da plakasını değiştirmek isteyen vatandaşlar şoförler ve otomobilciler esnaf odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Karayolları Trafik Kanunu’nda 27 Şubat itibariyle yapılan son düzenlemeyle standart dışı "Amerikan Pres Plaka" (APP) kullanan sürücülere yönelik cezaların 140 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men edilmesine karar verildi.
Saatlerce sıra beklediler
Ağır yaptırımlardan kaçmak isteyen yüzlerce sürücü, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren oda önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, işlemlerin çok yavaş ilerlemesinden şikayetçi. 3 saati aşkın süredir sırada beklediğini belirten Mustafa Ş., "Saatlerdir buradayız. Randevulu sistemle bu işler halledilebilirdi, yaşlısı var genci var, hepimiz mağduruz" diyerek tepkisini dile getirdi.
"2026 yılında şu duruma bakın"
Sırada bekleyen bir diğer vatandaş Halil T. ise personel yetersizliğine vurgu yaparak, "Koskoca kurumda sadece bir kişi evrak işlemleriyle uğraşıyor. Gişeler var ama çalışan yok. Bu ramazan vakti insanlara bu eziyet reva mı? 2026 yılında yaşadığımız şu duruma bakın" şeklinde konuştu.
1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni sisteme geçiş sürecinde yaşanan yoğunluğu ve vatandaş taleplerini dikkate alarak 1 Nisan'a kadar sürücülere ceza kesilmemesi talimatını verdi.