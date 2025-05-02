''Radar beni görmez'' diyen trafik magandaları işte şimdi yandı!
Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretilen yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı TRAFİDAR trafik ihlali yapan 4 araca aynı anda ceza yazabiliyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazının adı TRAFİDAR olarak geçiyor. Lazer tabanlı mobil hız tespit cihazı olarak tasarlanan bu sistem 1 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde jandarma ve polisin şehir için ve bölge trafik ekipleri tarafından kullanılıyor.
1 / 7
TRAFİDAR, 4 şeritli yollarda eş zamanlı olarak birçok aracın hızını tespit edebilme, gece görüş özelliği, ve hız ihlali yapan araçların anlık olarak fotoğraf ve video kaydını alma gibi gelişmiş özelliklere sahip.
2 / 7
Türkiye'nin yerli ve milli yeni nesil hız tespit radar cihazı, yapay zekâ destekli mobil hız tespit sistemi olarak geliştirildi.
3 / 7
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle üretilen bu sistem, operatöre gerek duymadan çalışabiliyor.
4 / 7