Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi
Reeder yerli olarak geliştirilen 280 bin TL'den satışa sunulacak ReeV Fancy’nin ön sipariş tarihini ve özelliklerini açıkladı.
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Cep telefonu üreticisi Reeder, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ReeV Fancy adındaki ilk elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu.
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Reeder, ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada, "Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu kapsamda Reeder, yeni elektrikli aracının özelliklerini açıkladı.
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Ev tipi prizlerle de şarj olabilen yüzde 100 elektrikli Reeder ReeV Fancy, tam şarj işlemini 5 saatte tamamlıyor.
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