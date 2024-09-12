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  4. Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi

Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi

Reeder yerli olarak geliştirilen 280 bin TL'den satışa sunulacak ReeV Fancy’nin ön sipariş tarihini ve özelliklerini açıkladı.

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi - Resim: 1

Cep telefonu üreticisi Reeder, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ReeV Fancy adındaki ilk elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu.

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Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi - Resim: 2

Reeder, ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada, "Söz konusu modelimize ilişkin kapsamlı ürün tanıtım organizasyonu Eylül 2024 döneminde Samsun'da yapılacak ve aynı dönemde ön siparişler alınmaya başlanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi - Resim: 3

Bu kapsamda Reeder, yeni elektrikli aracının özelliklerini açıkladı.

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Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi - Resim: 4

Ev tipi prizlerle de şarj olabilen yüzde 100 elektrikli Reeder ReeV Fancy, tam şarj işlemini 5 saatte tamamlıyor.

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