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Renault 400 Km menzill elektrikli ''çılgın'' modelini tanıttı

Fransız otomobil devi Renault 4Ever Trophy modelini tanıttı. 400 km menzile sahip "çılgın" elektriki araç henüz konsept bir model olsa da tüm dikkatleri gözleri üstüne çekmeyi başardı.

Renault 400 Km menzill elektrikli ''çılgın'' modelini tanıttı - Resim: 1

Eski modelleri yeni yüzüyle piyasaya sürme planları olan Renault 4Ever Trophy modelinin konseptini tanıttı.

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Renault 400 Km menzill elektrikli ''çılgın'' modelini tanıttı - Resim: 2

 B-SUV segmentine ait olarak gelen Renault 4Ever Trophy tamamen elektrikli bir model olarak duyuruldu.

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Renault 400 Km menzill elektrikli ''çılgın'' modelini tanıttı - Resim: 3

Elektrikli motorun yanında pil kısmında 42 kWh değerinde bir pil kullanılmış.

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Renault 400 Km menzill elektrikli ''çılgın'' modelini tanıttı - Resim: 4

Aracın menzil değeri de bu pille beraber 402 km olarak belirlenmiş. 

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