Renault 400 Km menzill elektrikli ''çılgın'' modelini tanıttı
Fransız otomobil devi Renault 4Ever Trophy modelini tanıttı. 400 km menzile sahip "çılgın" elektriki araç henüz konsept bir model olsa da tüm dikkatleri gözleri üstüne çekmeyi başardı.
Eski modelleri yeni yüzüyle piyasaya sürme planları olan Renault 4Ever Trophy modelinin konseptini tanıttı.
1 / 14
B-SUV segmentine ait olarak gelen Renault 4Ever Trophy tamamen elektrikli bir model olarak duyuruldu.
2 / 14
Elektrikli motorun yanında pil kısmında 42 kWh değerinde bir pil kullanılmış.
3 / 14
Aracın menzil değeri de bu pille beraber 402 km olarak belirlenmiş.
4 / 14