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  4. Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor

Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor

Renault'un Bursa'daki tesislerinde üretilen Clio'nun ikiz kardeşi Mitsubishi Colt, 8 Haziran'da görücüye çıkıyor.

Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor - Resim: 1

Mitsubishi, Bursa'da Clio ile birlikte üretilen Colt modelini 8 Haziran'da tanıtacak. Oyak Renault, Colt ile birlikte ilk kez Renault dışında bir marka üretecek.


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Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor - Resim: 2

Renault Clio ile aynı tasarıma sahip olacak olan yeni modelde, sadece ön tarafta bazı değişiklikler yapılacak ve Mitsubishi logosu kullanılacak.

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Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor - Resim: 3

Yeni Mitsubishi Colt, birkaç aktarma organı seçeneğiyle sunulacak ve 1.0 litrelik turbo beslemeli motorun yanı sıra 1.6 litrelik hibrit bir seçeneğe de sahip olacak.  

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Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor - Resim: 4

Mitsubishi Colt, 2023 sonbaharında Avrupa pazarına girecek ve Peugeot 208, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza ve Toyota Yaris gibi rakiplerine karşı mücadele edecek.

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