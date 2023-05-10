Renault Clio'ya kardeş geldi! Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt görücüye çıkıyor
Renault'un Bursa'daki tesislerinde üretilen Clio'nun ikiz kardeşi Mitsubishi Colt, 8 Haziran'da görücüye çıkıyor.
Mitsubishi, Bursa'da Clio ile birlikte üretilen Colt modelini 8 Haziran'da tanıtacak. Oyak Renault, Colt ile birlikte ilk kez Renault dışında bir marka üretecek.
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Renault Clio ile aynı tasarıma sahip olacak olan yeni modelde, sadece ön tarafta bazı değişiklikler yapılacak ve Mitsubishi logosu kullanılacak.
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Yeni Mitsubishi Colt, birkaç aktarma organı seçeneğiyle sunulacak ve 1.0 litrelik turbo beslemeli motorun yanı sıra 1.6 litrelik hibrit bir seçeneğe de sahip olacak.
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Mitsubishi Colt, 2023 sonbaharında Avrupa pazarına girecek ve Peugeot 208, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza ve Toyota Yaris gibi rakiplerine karşı mücadele edecek.
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