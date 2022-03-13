Renault Kadjar gitti Renault Austral geldi; Türkiye'ye geliyor! İşte satış fiyatı
Renault'un ikonik SUV'u Kadjar 2022 yılına hem yeni adı Austral hem de baştan sona yenilenmiş halde giriş yaptı. Türkiye'de de satışa sunulacak 2022 Renault Austral'ın muhtemel satış fiyatları da belli oldu.
Renault, Kadjar modelinin yerini almaya hazırlanan yeni kompakt SUV modeli Austral’ı tanıttı. İttifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunu kullanan Austral, yeni E-TECH tam hibrit ve mild-hybrid seçenekler dahil olmak üzere çeşitli elektrikli teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
Yeni Austral, modern ve teknolojik yapısıyla; 4CONTROL Advanced ve 32 sürüş destek sistemi dahil olmak üzere gelişmiş, proaktif ve akıllı teknolojileri kullanıma sunuyor.
Geniş OpenR ekranı, en iyi Google hizmetlerini ve uygulamalarını entegre eden OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle gelişmiş bir bağlanabilirlik seviyesi sunan Austral Türkiye'de 2022 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.
Önceki yıllarda dizel olarak da tercih edilebilse de yeni yılda sadece 1.3 turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulacak olan Kadjar'ın dizel versiyonları ise talep üzerine getirilmesi planlanan araçlar arasında yer almaktadır.