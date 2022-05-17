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  4. Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ?

Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ?

Renault'nun Rusya'daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi sonrasında kulislerde "Sovyet efsanesi Moskviç geri mi dönüyor" sorusu yanıt arıyor.

Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ? - Resim: 1

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.

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Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ? - Resim: 2

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın binlerce çalışanının işsiz kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, 20 sene önce üretimine son verilen Moskviç markalı otomobiller üretileceğini  söyledi.

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Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ? - Resim: 3

Sobyanin, "2022'de Moskviç tarihinde yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

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Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ? - Resim: 4

İlk kez Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve 'Moskovalı' anlamına gelen Moskviç, dayanıklı ve bütçeye uygun bir araç olarak tasarlanmıştı.

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