Renault'n varlıklarına el koyan Rusya, Sovyetlerin efsane otomobilini yeniden mi üretecek ?
Renault'nun Rusya'daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi sonrasında kulislerde "Sovyet efsanesi Moskviç geri mi dönüyor" sorusu yanıt arıyor.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.
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Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, fabrikanın binlerce çalışanının işsiz kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, 20 sene önce üretimine son verilen Moskviç markalı otomobiller üretileceğini söyledi.
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Sobyanin, "2022'de Moskviç tarihinde yeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.
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İlk kez Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve 'Moskovalı' anlamına gelen Moskviç, dayanıklı ve bütçeye uygun bir araç olarak tasarlanmıştı.
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