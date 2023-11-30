Renault'un en ucuz elektrikli aracından ilk görüntüler
Fransa merkezli otomobil üreticisi Renault'un en ucuz elektrikli aracı R5 E-Tech'in ilk resmi görüntüler geldi.
Fransız otomobil üreticisi Renault'un, uygun fiyatlı elektrikli modeli Renault R5 E-Tech modeli için geri sayım başladı.
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25 bin Euro (787.000 TL) başlangıç fiyatıyla firmanın en ucuz elektrikli modeli olan R5 E-Tech'in ilk resmi görüntüleri paylaşıldı.
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Renault'un Fransa'daki Douai fabrikasında üretilecek olan elektrikli araç, 40 ve 52 kWh batarya seçenekleriyle gelecek.
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3,9 metrelik B segment elektrikli hatchback R5 E-Tech'in menzili ise 400 kilometre olacak.
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