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Renault'un en ucuz elektrikli aracından ilk görüntüler

Fransa merkezli otomobil üreticisi Renault'un en ucuz elektrikli aracı R5 E-Tech'in ilk resmi görüntüler geldi.

Renault'un en ucuz elektrikli aracından ilk görüntüler - Resim: 1

Fransız otomobil üreticisi Renault'un, uygun fiyatlı elektrikli modeli Renault R5 E-Tech modeli için geri sayım başladı. 

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Renault'un en ucuz elektrikli aracından ilk görüntüler - Resim: 2

25 bin Euro (787.000 TL) başlangıç fiyatıyla firmanın en ucuz elektrikli modeli olan R5 E-Tech'in ilk resmi görüntüleri paylaşıldı.

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Renault'un en ucuz elektrikli aracından ilk görüntüler - Resim: 3

Renault'un Fransa'daki Douai fabrikasında üretilecek olan elektrikli araç, 40 ve 52 kWh batarya seçenekleriyle gelecek. 

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Renault'un en ucuz elektrikli aracından ilk görüntüler - Resim: 4

3,9 metrelik B segment elektrikli hatchback R5 E-Tech'in menzili ise 400 kilometre olacak. 

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