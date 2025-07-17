Renault'un ezber bozan SUV'u Renault Austral yenilenerek Türkiye'de yollara indi

Kabinde teknoloji ve konfor ön planda. Google entegre openR Link sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranıyla toplam 774 cm²’lik geniş bir dijital alan sunuyor. Harman Kardon ses sistemi, Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses efektleriyle premium bir deneyim sunuyor. Koltuklar daha ergonomik bir yapıya kavuşurken, akustik yalıtım ve yeni nesil süspansiyon sistemiyle iç mekânda sessizlik ve konfor artırıldı. Hareket halindeyken ya da park ederken, yolcular daha ergonomik ön koltuklar ve geliştirilen yalıtım (NVH) sayesinde çok daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşıyor.