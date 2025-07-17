Renault'un ezber bozan SUV'u Renault Austral yenilenerek Türkiye'de yollara indi
Renault’nun C segmentindeki iddiasını ileriye taşıyan Yeni Renault Austral Türkiye’de yollara çıktı.
Renault’nun C segmentindeki başarılı temsilcisi Yeni Renault Austral, yeni yüzü ve geliştirilen donanımıyla Türkiye’de yollara çıktı. Baştan sona yenilenen ön ve arka tasarımı, modern ışık imzası ve dinamik gövde oranlarıyla çok daha güçlü bir duruş sergileyen yeni Renault Austral 200 hp gücündeki Full Hybrid E-Tech motoruyla performans ve verimliliği mükemmel dengede sunuyor.
Yepyeni tasarım çizgilerine kavuşan Austral, dinamik hatları, modern ışık imzası ve yenilenen gövde oranlarıyla daha iddialı bir duruş sergiliyor. Yeni Renault Austral, tamamen yenilenen ön ve arka tasarımı, daha kaslı hatları ve yüksek kaliteli detaylarıyla Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. Rafale ile benzer ön yüz tasarımı sayesinde aileye ait güçlü bir görsel imaj ortaya çıkıyor.
Türkiye pazarında techno ve sportif detaylarıyla öne çıkan esprit Alpine donanımları sunuluyor. techno versiyonda güvenlik paketleri, krom tavan barları ve Google hizmetleri dikkat çekerken; esprit Alpine, siyah tavan barları, özel “Altitude” 20 inç jantlar, karbon görünümlü koltuk döşemeleri ve mavi dikiş detaylarıyla fark yaratıyor. LED farlar, 3D görünüme sahip yeni arka aydınlatmalar ve esprit Alpine versiyonunda sunulan Saten Sedef Beyaz gibi özel renkler, Austral’i sınıfında öne çıkarıyor.
Kabinde teknoloji ve konfor ön planda. Google entegre openR Link sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranıyla toplam 774 cm²’lik geniş bir dijital alan sunuyor. Harman Kardon ses sistemi, Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses efektleriyle premium bir deneyim sunuyor. Koltuklar daha ergonomik bir yapıya kavuşurken, akustik yalıtım ve yeni nesil süspansiyon sistemiyle iç mekânda sessizlik ve konfor artırıldı. Hareket halindeyken ya da park ederken, yolcular daha ergonomik ön koltuklar ve geliştirilen yalıtım (NVH) sayesinde çok daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşıyor.