Renault'un Türkiye'de üretilecek yeni SUV'u yola iniyor!
Renault'nun yeni nesil SUV modeli Boreal, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda üretilerek 2026'nın ikinci yarısında Türkiye ve 50'den fazla ülkede yollara çıkacak. 400 milyon euroluk dev yatırımla hayata geçen projede, araç ilk etapta 1.3 litrelik TCe turbo benzinli motorla sürücülerle buluşacak.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Otomotiv devi Renault, 400 milyon euroyu aşan stratejik yatırım planı kapsamında yeni nesil SUV modeli olan Boreal'in seri üretimini Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'nda gerçekleştirecek.
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2026 yılının ikinci yarısında üretim hatlarından inerek satışa sunulacak olan Renault Boreal, hem Türkiye iç pazarında sürücülerle buluşacak hem de Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.
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Yeni Renault Duster ve Clio modellerinin ardından Oyak Renault'nun Bursa'daki tesislerinde banttan inecek üçüncü dev koz olan Boreal için geri sayım başladı.
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Otomobil tutkunlarının merakla beklediği C-SUV segmentindeki yeni modelin motor seçenekleri de netleşiyor.
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