Rizeli marangoz 1,5 senesini verip aracını baştan sona ''bir ilk'' ve ''tek'' yaptı
Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilini ahşap kaplayarak kamyonete dönüştürdü.
Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilinin çürüyen kaportasını hurdacıya vererek motorunu yeniden dizayn etti. Motoru çalıştırmayı başaran 66 yaşındaki mobilya ustası Tercan, bunun üzerine aracı ahşapla kaplayarak kamyonete dönüştürmek üzere çalışmaya başladı.
Yaklaşık 1,5 yıl evinin altındaki marangoz atölyesinde çalışarak şasi, kaporta, kasa, kapı ve jant kapaklarını ahşaptan yapan Tercan, parçaları birleştirerek kamyoneti kullanılır hale getirdi.
Metin Tercan'ın, yaklaşık 50 bin lira maliyetle tamamladığı kamyoneti, sosyal medyada da ilgi çekiyor. Tercan, mobilya ustası olduğunu ve babasından ahşap evler yapmayı öğrendiğini söyledi.
Çürümeye yüz tutmuş aracını ahşap kamyonete dönüştürebileceği fikrinin aklına geldiğini belirten Tercan, şöyle devam etti: "Tasarım yaparak başlamadım. Kafamda çizmiş olduğum projeyle yaptım. Kağıt üzerinde çizmiş olsaydım daha farklı yapardım.