Sahibinden.com açıkladı: Araç fiyatları düşüyor mu?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden rapor her ay sektöre dair genel bir perspektif sunmayı hedefliyor.