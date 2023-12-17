Sahibinden.com açıkladı: Araç fiyatları düşüyor mu?
Türkiye'nin en popüler ilan sitelerinden sahibinden.com, otomobil piyasasına ilişkin bir rapor yayımladı.
''Sarı site'' olarak da bilinen sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile birlikte kamuoyuna düzenli veri sağlama misyonuyla çalışmalarının kapsamını genişletti ve ilk "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu yayınladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu, fiyatlarını, arz ve talep dengesini; araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz eden rapor her ay sektöre dair genel bir perspektif sunmayı hedefliyor.
Buna göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı kasım ayında ekime kıyasla yüzde 2,5 azaldı. Kasım ayında ortalama otomobil fiyatı 879 bin 146 TL oldu. Benzer şekilde, otomobil reel fiyatı da bir önceki aya göre yüzde 6 düştü.
EYLÜLDE FİYATLAR BİR MİKTAR YÜKSELDİ
Mayıs ayından itibaren gerilemeye başlayan yıllık fiyat artışı eylülde bir miktar yükselse de ekim ve kasım aylarında düşmeye devam etti ve kasımda yıllık artış yüzde 76,2’ye indi.