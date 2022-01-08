Sanayi esnafı için kötü haber: Otomobillerde kaputsuz dönem

“Klasik anlamda içten yanmalı motoru olan otomobillerde servis müdahalesi kaput açılarak yapılır. Ancak elektrikli otomobillerde, özellikle yeni gelen modellerde ön kaputun açılmadığını görüyoruz. Çoğunlukla önde de elektrik motorunun konumlandırılmasından dolayı oraya müdahale edilmesi istenen ve izin verilen bir şey değil. Bunun bir sebebi yüksek voltaj, yüksek gerilimin olması. Yüksek gerilim isminden de anlaşılacağı üzere riskli bir elektrik ve bundan ortaya çıkabilecek sakıncalı kaza, çarpılma gibi durumlar olabilir. Hem müdahale eden kişiye hem araca zarar verebilir. Bu durumun olması istenmez. Bu nedenle de sadece yetkili kişilerin, yetkili cihazlarla, gerekli eğitimleri alarak müdahalesi gerekiyor. Şu an klasik anlamda otomobil servislerinde bu hazırlık çoğunlukla yapılmamış durumda. Geleneksek ustaların bu eğitimleri almadan bu tip müdahaleleri yapmamaları gerekiyor.”