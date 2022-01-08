Sanayi esnafı için kötü haber: Otomobillerde kaputsuz dönem
Teknoloji harikası olarak da gösterilen elektrikli otomobiller dışarıdan müdahaleyi sınırlı tutması sanayi esnafı için zor günlerin habercisi.
Otomotiv endüstrisi, arıza durumunda elektrikli otomobillerine dışarıdan müdahaleyi sınırlı tutuyor. Kaputu açılmayan otomobil bu tutumun en çarpıcı örneği. Peki, sanayi esnafı yeni teknolojiler karşısında nasıl konumlanacak? İşte cevabı...
Elektrikli otomobiller her geçen gün yollarda kendilerine daha fazla yer açıyorlar. Üretici firmalar, teknoloji harikası olarak kabul edilen elektrikli otomobillerde meydana gelebilecek arıza durumlarında dışarıdan müdahaleye oldukça temkinli yaklaşıyorlar. Bu yaklaşımın örneği olarak kaputu dahi açılmayan otomobiller var. Bu durum akla belli soruları getiriyor. Klasik anlamda tamircilik yapan ustalar ve sanayi siteleri ne olacak?
Yüksek voltaj, yüksek tehlike
TRT Haber'in haberine göre, elektrikli otomobillerin tek güç kaynağı üzerinde bulunan akü ve piller. Araçtaki tüm enerji ihtiyacı bu son derece güçlü piller üzerinden karşılanıyor. Dolayısıyla pil, motor ve diğer birleşenler arasında yoğun bir elektrik bağlantı ağı mevcut. Teknik Servis Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Biter de kaputun açılmama sebeplerinden en önemlisinin bu olduğunu belirtiyor:
“Klasik anlamda içten yanmalı motoru olan otomobillerde servis müdahalesi kaput açılarak yapılır. Ancak elektrikli otomobillerde, özellikle yeni gelen modellerde ön kaputun açılmadığını görüyoruz. Çoğunlukla önde de elektrik motorunun konumlandırılmasından dolayı oraya müdahale edilmesi istenen ve izin verilen bir şey değil. Bunun bir sebebi yüksek voltaj, yüksek gerilimin olması. Yüksek gerilim isminden de anlaşılacağı üzere riskli bir elektrik ve bundan ortaya çıkabilecek sakıncalı kaza, çarpılma gibi durumlar olabilir. Hem müdahale eden kişiye hem araca zarar verebilir. Bu durumun olması istenmez. Bu nedenle de sadece yetkili kişilerin, yetkili cihazlarla, gerekli eğitimleri alarak müdahalesi gerekiyor. Şu an klasik anlamda otomobil servislerinde bu hazırlık çoğunlukla yapılmamış durumda. Geleneksek ustaların bu eğitimleri almadan bu tip müdahaleleri yapmamaları gerekiyor.”
Servis noktalarında dönüşüm süreci
Günümüzde her ne kadar benzin, motorin ve gaz ile çalışan araçlar daha yaygın olarak kullanılsa da elektrikli otomobillerin gelişimi hızla devam ediyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda trafikte çok daha fazla sayıda elektrikli otomobil görebiliriz. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Kurucu Başkan’ı Berkan Bayram da sektördeki bu gelişimin servis noktalarında oluşturması muhtemelen dönüşümden bahsederek, en kritik noktanın ‘eğitim’ olduğunu belirtti: