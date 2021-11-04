Şehrin yeni elektriklisi MG'den yeni satış rekoru
İngiliz kökenli efsane otomobil markası MG, İngiltere ve Avrupa genelinde yakaladığı satış başarılarını geçtiğimiz Eylül ayında da devam ettirdi. MG, ürün yelpazesinde sunduğu %100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle otomobil pazarında elektrifikasyon dönüşümünün önemli markalarından biri oldu.
Ülkemizde bir Doğan Holding kuruluşu olan Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz MG, satışa sunulduğu ülkelerdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor. İki yıl önce Avrupa pazarında tekrar faaliyet göstermeye başlayan MG, elektrikli ve hibrit modelleriyle önemli satış adetlerine ulaştı. Marka, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde İngiltere’de 5.449 adet ve Avrupa genelinde 2.920 adet olmak üzere toplam 8.369 adet araç satışına imza attı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında Avrupa’da 4.723 adetlik satış gerçekleştiren MG, bir yılın ardından yüzde 77 oranında satışlarını yükseltti ve ilk kez bir ayda 8.000 adedin üzerine çıktı. MG Motor Europe CEO'su Matt Lei bu başarının yalnızca iki modelle (%100 elektrikli MG ZS EV ve şarj edilebilir hibrit MG EHS PHEV) elde edilmiş olduğunu vurguladı. Yakalanan başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Lei, “2021'in ilk dokuz ayında 14.258 adedi Kıta Avrupa'sında, 22.932 adedi İngiltere'de olmak üzere toplam 37.190 otomobil satışı gerçekleştirdik. 2020 yılının aynı dönemine kıyasla Kıta Avrupa'sında %214'lük bir büyüme elde ettik; toplamda ise neredeyse %100'lük bir artış gerçekleştirdik. Bu gelişme, sadece iki yıl önce Kıta Avrupa'sında satış faaliyetlerine başlayan markamız için muhteşem bir sonuç. Avrupalı müşterilerin ürünlerimizi tercih ettiğini görmekten ve Eylül ayındaki satış rekorumuzdan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
2020 yılında Avrupa’da 7.155 adetlik araç satışı ile adından çok fazlaca söz ettirmeyi başaran MG’nin %100 elektrikli modeli MG ZS EV; Hollanda, Norveç, Fransa, İzlanda ve Danimarka gibi ülkelerde ilk 10 içerisinde yer aldı. Norveç’te %100 elektrikli otomobil pazarında %4,85 pazar payı alan model, toplamda en çok satan 8. otomobil ve en çok satan 7. elektrikli otomobil oldu. MG ZS EV, ayrıca Belçika’da “Yılın Aile Otomobili” seçildi.
2021 yılında ise faaliyetlerini hızlandırmaya devam eden MG, Avusturya, Almanya, İspanya, Portekiz ve İtalya pazarlarına da giriş yaptı. Marka, bu ülkelere ek olarak Finlandiya ve İsviçre pazarlarını da eklemeyi planlıyor. İsveç’te Ağustos ayında satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgi gören ZS EV, Eylül ayında 900 adetlik satışa ulaşarak, %100 elektrikli otomobil segmentinde ilk 3 arasında girmeyi başardı. Bugün, Avrupa’nın 16 ülkesinde faaliyet gösteren MG, 2019 yılının Ekim ayından bu yana 300’ün üzerinde MG bayisini (satış ve servis noktası) devreye aldı. Marka, yılın sonuna kadar bu rakamı 400’e yükseltmeyi hedefliyor.
Satış adetlerini yer aldığı her ülkede artıran MG, elektrikli model ürün gamını genişletmeye de devam ediyor. Marka, yakın zaman içerisinde Avrupa’daki MG showroomlarında yerini alacak olan ve önümüzdeki yıl ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni Marvel R Electric ile dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor. MG, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise dünyanın ilk tamamen elektrikli station wagon modeli olan yeni MG5 Electric’i Avrupalı otomobilseverlerin beğenisine sunacak. MG Motor Europe CEO'su Matt Lei yeni modellerle ilgili olarak; “MG, elektrikli otomobil gamını hızla genişletmeye devam edecek. 2022 yılında daha da fazla elektrikli aracı satışa sunmayı planlıyoruz. Amacımız, üstün kaliteye, yüksek teknolojiye ve çarpıcı tasarıma sahip araçları ulaşılabilir bir fiyatla Avrupa müşterisine sunmak ve elektrikli otomobil pazarında güçlü bir konum kazanmak” açıklamalarında bulundu.