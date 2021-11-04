Şehrin yeni elektriklisi MG'den yeni satış rekoru

Ülkemizde bir Doğan Holding kuruluşu olan Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz MG, satışa sunulduğu ülkelerdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor. İki yıl önce Avrupa pazarında tekrar faaliyet göstermeye başlayan MG, elektrikli ve hibrit modelleriyle önemli satış adetlerine ulaştı. Marka, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde İngiltere’de 5.449 adet ve Avrupa genelinde 2.920 adet olmak üzere toplam 8.369 adet araç satışına imza attı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında Avrupa’da 4.723 adetlik satış gerçekleştiren MG, bir yılın ardından yüzde 77 oranında satışlarını yükseltti ve ilk kez bir ayda 8.000 adedin üzerine çıktı. MG Motor Europe CEO'su Matt Lei bu başarının yalnızca iki modelle (%100 elektrikli MG ZS EV ve şarj edilebilir hibrit MG EHS PHEV) elde edilmiş olduğunu vurguladı. Yakalanan başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Lei, “2021'in ilk dokuz ayında 14.258 adedi Kıta Avrupa'sında, 22.932 adedi İngiltere'de olmak üzere toplam 37.190 otomobil satışı gerçekleştirdik. 2020 yılının aynı dönemine kıyasla Kıta Avrupa'sında %214'lük bir büyüme elde ettik; toplamda ise neredeyse %100'lük bir artış gerçekleştirdik. Bu gelişme, sadece iki yıl önce Kıta Avrupa'sında satış faaliyetlerine başlayan markamız için muhteşem bir sonuç. Avrupalı müşterilerin ürünlerimizi tercih ettiğini görmekten ve Eylül ayındaki satış rekorumuzdan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.