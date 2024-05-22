Sıfır araç alacaklar dikkat! 0 faiz ve indirim: İşte marka marka sıfır otomobil kampanyaları
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, ülkemizde güvenlik tedbirleri ve teknolojik özellikleri eksik olan sıfır kilometre araçların satışı sona erecek. Bu nedenle, otomobil markaları ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında çeşitli kampanyalar düzenleyecekler. İşte marka marka sıfır otomobil kampanyaları.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı satış rakamlarına göre, 20 aylık bir döneminde ardından Nisan ayında ilk kez düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalan satışlar 75 bin 919 adette kaldı.
Hem satışlardaki bu düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık ülkemizde satılamayacak olması kampanyaları artıracak. Markalar ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını farklı kampanyalarla geçirecek.
SEAT
SEAT Mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor.
Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkanı, Leon’da ise 200 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı bulunuyor.
SEAT Leon modeli 1.540.000 TL'den, SEAT Arona 1.210.000 TL'den ve SEAT Ibiza 1.095.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında.
SKODA
Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.
Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.
Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.
1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.