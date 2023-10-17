Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da sıfır km bir araç hayali kurup, kurduğu hayalini de arazisini satarak gerçekleştiren bir vatandaş, aracını teslim aldıktan sadece 200 metre sonra hayatının şokunu yaşadı.
Antalya’da yaşayan Trabzonlu A.Y., ömrünün geri kalanında sıfır bir arabaya binmek için arazisini satarak Opel Combo marka yeni bir araç aldı. Aracı bayiden teslim aldıktan sonra 200 metre ileride yakıt alan A.Y., aracın arka bagaj kapısının renginin ve kapının farklı olduğunu fark etti. Durumu yetkililere bildiren ve firma hakkında şikayetçi olan A.Y., “Arabaya 820 bin TL ödedim. Trabzon’a 3 ay tatile gittim, 3 ay bu arabayla mücadele ettim. Huzurla binemedim” dedi.
Antalya’da yaşayan A.Y. (61) ömrünün geri kalanını daha güzel bir arabaya binmek için arazisini satarak sıfır araç almaya karar verdi. A.Y., yaptığı araştırmaların ardından aradığı aracın İstanbul Kadıköy E-5 üzerinde bulunan bir bayide olduğunu gördü. Antalya’dan yola çıkarak İstanbul’a giden A.Y., bayi çalışanlarıyla Opel’in Combo modeli için anlaştı. İddiaya göre firma çalışanları aracın Mayıs ayının son Haziran ayının ilk haftası gibi teslim edeceklerini belirtti. Varılan anlaşmanın ardından Antalya’ya geri dönen A.Y., aracını teslim almak için 13 Temmuz’da bayiye gitti. A.Y., aracında bir sorun yaşanmaması için ekspertiz yapmayı teklif etse de bayi çalışanları tarafından gerek olmadığı yönünde ikna edilerek, ekspertiz yapmaktan vazgeçti.
Aracını satın alarak bayiden uzaklaşan A.Y., yaklaşık 200 metre ileride bulunan bayiden yakıt almak için durunca aracın arka bagaj kapısının ve renginin farklı olduğunu fark etti. Durumu yetkililere fotoğraf göndererek bildiren A.Y., iddiaya göre ‘Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir’ cevabını aldı. Cevap karşısında şaşkına dönen A.Y., Antalya’da bulunan ailesini alarak Trabzon’a tatile gitti. Arkadaşlarının da durumun farkına varmasıyla ekspertiz yaptırdı. Yapılan ekspertizde aracın arka kapısının boyasının farklı ve kapının Comba modeline ait olmadığı tespit edildi. Yaşadığı soruna 3 aydır çözüm bulunmadığını belirten A.Y., durumu mahkemeye taşıyarak firmadan şikayetçi oldu.
Hayallerini gerçekleştirmek için aracı satın aldığını belirten Trabzonlu A.Y., “13 Temmuz’da bana aracımı teslim ettiler, parasını Mayıs ayının başında yatırmıştım. Haziran ilk haftası gibi teslim edeceklerini söylemişlerdi maalesef veremediler. Bu süreçte de mağdur edildim. İkame araç almak hakkımdı ama onu da vermediler. 13 Temmuz’da aracı almak için bayiye gittim. İşlemlerin ardından aracı alarak, ekspertiz yaptırmak istedim. Kabul etmediler, ben de kendilerine güvenerek teslim aldım. İlk akaryakıt istasyonunda yakıt alırken arabanın arka garaj kapısının farklı olduğunu ve boyasının da tutmadığını fark ettim. Bayiden beninle iletişim halinde olan hanımefendiyi arayarak durumu ilettim. Bana ‘Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir’ dedi. İnşallah öyledir diyerek yoluma devam ettim” dedi.