Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Hayallerini gerçekleştirmek için aracı satın aldığını belirten Trabzonlu A.Y., “13 Temmuz’da bana aracımı teslim ettiler, parasını Mayıs ayının başında yatırmıştım. Haziran ilk haftası gibi teslim edeceklerini söylemişlerdi maalesef veremediler. Bu süreçte de mağdur edildim. İkame araç almak hakkımdı ama onu da vermediler. 13 Temmuz’da aracı almak için bayiye gittim. İşlemlerin ardından aracı alarak, ekspertiz yaptırmak istedim. Kabul etmediler, ben de kendilerine güvenerek teslim aldım. İlk akaryakıt istasyonunda yakıt alırken arabanın arka garaj kapısının farklı olduğunu ve boyasının da tutmadığını fark ettim. Bayiden beninle iletişim halinde olan hanımefendiyi arayarak durumu ilettim. Bana ‘Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir’ dedi. İnşallah öyledir diyerek yoluma devam ettim” dedi.