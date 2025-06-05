Sıfır km araç aldı, başına gelmeyen kalmadı: 4 kez arıza yapıp sonunda yandı

Aracının bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında alev aldığını ifade eden Kaldırımcı, "Alışveriş merkezi kapandığı için aracıma bindim. İlk seferinde aracım çalışmadı. İkinci seferde de çalıştırmak istediğimde önden çıkan bir duman gördüm. Ardından panikle kaputu açtım ve yoğun bir duman yüzüme geldi. Daha sonraysa aracın yandığını anladım ve çevredeki insanları uzaklaştırmaya çalıştım. Tahmin ediyorum ki o süreç 30 saniyelik bir süreçti. Ben insanları uzaklaştırırken alışveriş merkezi güvenlikleri yangın söndürme tüpüyle aracı söndürdü. Ardından polis ve itfaiye çağırdık. Soğutma çalışmaları başladı. Polis geldi rapor tuttu. Saat 03.00 sularında alışveriş merkezinden ayrılabildik" ifadelerini kullandı.