Sıfır km araçta yeni vergi düzenlemesinden etkilenecek ve etkilenmeyecek markalar belli oldu
Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkeler dışından ithal edilen otomobillere ek vergi getirildi. Otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş, yeni ek vergi düzenlemesinin tüm detaylarını tek tek açıkladı.
Kaynak: Bahadır Bektaş / ajansotomobil.com
Bu gruptaki araçlardan içten yanmalı ve hibrit olanlara yüzde 25, elektrikli ve plug-in hibrit olanlara ise yüzde 30 oranında ek vergi uygulanacak. Hali hazırda STA anlaşmamız olan Güney Kore üretimi otomobiller, yani Hyundai ve Kia modelleri ise bu yeni vergilerden etkilenmeyecek.
1 / 10
Bu arada %50 olarak uygulanan Çin vergisinin %25'e düşmesi Çinli üreticilerin içten yanmalı motora sahip otomobil satışlarını artıracak gibi görünüyor.
2 / 10
Yani önümüzdeki dönemde Japon markaların pazar paylarında bir miktar gerileme, içten yanmalı motora sahip otomobiller sunan Çinli markaların satış adetlerinde ise artış görebiliriz.
3 / 10
Alınan kararla birlikte ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan %60-70 oranlarındaki gümrük vergisi de kaldırıldı.
4 / 10