Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı!

Aracın ekranı seyir halindeyken aniden kapanıyor, klima ve radyo kontrolleri devre dışı kalıyor, far ve stop lambaları dengesiz çalışıyor, geri görüş kamerası ve sensörler çalışmıyordu. Son olarak airbag arızası veren otomobilin, bilirkişi raporunda "öngörülemeyen problemler güvenlik riski oluşturuyor" ifadesi yer aldı.