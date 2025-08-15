Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı!
Bursa'da bir vatandaşın sıfır olarak aldığı Peugeot marka SUV araç, elektronik arızalar zinciriyle adeta kâbusa döndü.
Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde oturan ve 15 yıldır otomotiv mühendisliği yapan Emre Çetin'in, Kasım 2019'da sıraya girerek satın aldığı Peugeot 3008 ile başı derde girdi.
Aracı Mart 2020'de teslim alan vatandaş, daha 3 ay dolmadan aracın multimedya ekranı, gösterge paneli ve kişiselleştirme fonksiyonlarında sorun yaşamaya başladı.
Defalarca servise giden araç, yazılım güncellemeleri ve parça değişimlerine rağmen düzelmedi.
Aracın ekranı seyir halindeyken aniden kapanıyor, klima ve radyo kontrolleri devre dışı kalıyor, far ve stop lambaları dengesiz çalışıyor, geri görüş kamerası ve sensörler çalışmıyordu. Son olarak airbag arızası veren otomobilin, bilirkişi raporunda "öngörülemeyen problemler güvenlik riski oluşturuyor" ifadesi yer aldı.
