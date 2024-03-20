Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor
Sivas’ta bir vatandaş satın aldığı sıfır kilometre Mercedes marka minibüs yüzünden servisten çıkamaz oldu. Daha aracını alalı 4 gün olunca ilk kez servise gitmek zorunda kalan araç sahibi peş peşe 5 kez servise gitse de soruna çözüm bulamadı....
Kaynak: İHA
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan G.D., geçtiğimiz yıl aralık ayında Mercedes'in Kayseri şubesinden 2 milyon 350 bin TL'ye minibüs satın aldı.
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İddiaya göre teslim aldıktan 4 gün sonra aracın direksiyon arızası verdiğini gören G.D., Kayseri şubesi ile iletişime geçerek aracı servise götürdü.
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Servis yetkilileri araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Minibüsün Şarkışla’ya döndükten bir gün sonra aynı hatayı verdiğini gören G.D., bu kez de Sivas'ta yetkili servis ile görüştü.
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