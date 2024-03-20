  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor

Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor

Sivas’ta bir vatandaş satın aldığı sıfır kilometre Mercedes marka minibüs yüzünden servisten çıkamaz oldu. Daha aracını alalı 4 gün olunca ilk kez servise gitmek zorunda kalan araç sahibi peş peşe 5 kez servise gitse de soruna çözüm bulamadı....

Kaynak: İHA
Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor - Resim: 1

<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://geo.dailymotion.com/player/xgq37.html?video=x8v2b72" allowfullscreen></iframe>

1 / 7
Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor - Resim: 2

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan G.D., geçtiğimiz yıl aralık ayında Mercedes'in Kayseri şubesinden 2 milyon 350 bin TL'ye minibüs satın aldı. 

2 / 7
Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor - Resim: 3

İddiaya göre teslim aldıktan 4 gün sonra aracın direksiyon arızası verdiğini gören G.D., Kayseri şubesi ile iletişime geçerek aracı servise götürdü.

3 / 7
Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor - Resim: 4

Servis yetkilileri araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Minibüsün Şarkışla’ya döndükten bir gün sonra aynı hatayı verdiğini gören G.D., bu kez de Sivas'ta yetkili servis ile görüştü.

4 / 7