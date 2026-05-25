Sıfır km olarak aldığı aracı bakıma götürdükten sonra hayatının şokunu yaşadı

Araçlardan anlayan bir arkadaşının uyarısıyla boya şüphesi duyan R.B., yetkili servise geri dönerek boya ölçüm testi talep etti. Serviste yapılan ölçümde sağ çamurluk ve kapıda boya olduğu bizzat servis yetkililerince ifade edildi. Ancak R.B.'nin "Aracımı sizden başka hiçbir yere götürmedim, bu nasıl oldu?" sorusuna karşılık, Servis Müdür Yardımcısı'nın ukala bir tavırla, "Biz böyle bir işlem yapmayız, isterseniz hukuki yola başvurabilirsiniz" yanıtını verdiği öne sürüldü.