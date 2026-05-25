Sıfır km olarak aldığı aracı bakıma götürdükten sonra hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da engelli çocuğu için ÖTV muafiyetiyle sıfır araç alan R.B., ses şikayetiyle gittiği yetkili serviste hayatının şokunu yaşadı. 3 gün serviste kalan aracın sağ çamurluğunun boyandığı ve kapısında sök-tak işlemi yapıldığı ortaya çıktı. Sorumluluğu reddeden servisin, araca bakan çalışanı işten çıkardığı öğrenilirken, mağdur vatandaş hukuki süreç başlattı.
İstanbul'da engelli çocuğu adına ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç satın alan R.B., basit bir şikayetle gittiği yetkili serviste akılalmaz bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı. Fren balataları ve iç aksamdan gelen rahatsız edici sesler nedeniyle aracını servise bırakan R.B., işlemlerin aynı gün biteceği söylenmesine rağmen 3 günün sonunda teslim aldığı aracında, habersizce kaporta boyası ve sök-tak işlemi yapıldığını öğrendi. Servis yönetiminin durumu inkar etmesi üzerine bağımsız bir firmadan ekspertiz raporu alan mağdur araç sahibi, avukatıyla birlikte yasal süreç başlattı.
Skandal zinciri aracın çeşitli bahanelerle serviste üç gün boyunca tutulmasıyla başladı. Üçüncü günün mesai bitiminde aracını yalnızca bir otopark görevlisinden teslim alabilen R.B., kaportada bazı izler ve lekelenmeler fark etse de yetkililerden net bir açıklama alamadı. Üstelik aracı servise verme nedeni olan ses problemleri de hiçbir şekilde çözülmemişti.
Araçlardan anlayan bir arkadaşının uyarısıyla boya şüphesi duyan R.B., yetkili servise geri dönerek boya ölçüm testi talep etti. Serviste yapılan ölçümde sağ çamurluk ve kapıda boya olduğu bizzat servis yetkililerince ifade edildi. Ancak R.B.'nin "Aracımı sizden başka hiçbir yere götürmedim, bu nasıl oldu?" sorusuna karşılık, Servis Müdür Yardımcısı'nın ukala bir tavırla, "Biz böyle bir işlem yapmayız, isterseniz hukuki yola başvurabilirsiniz" yanıtını verdiği öne sürüldü.
Bunun üzerine bağımsız bir ekspertiz firmasına giden R.B.'nin aracı detaylı incelemeye alındı. Çıkan raporda; sağ çamurluğun komple boyalı olduğu, şoför tarafı arka kapıda ise sök-tak işlemi ile iç-dış boyama yapıldığı resmen belgelendi.