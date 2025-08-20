Sıfır km olarak aldığı aracın derdi bitmedi: ''Savcıya ulaştım, markaya ulaşamadım''

Markanın yönlendirmesiyle aracı Antalya'daki diğer yetkili servise teslim ettiklerini belirten Yağcı, yaklaşık 10 gün önce sadece arıza tespiti amacıyla aracı bıraktıklarını, ancak onayları olmadan bazı elektronik aksamların onarıldığını fark ettiklerini savundu. Yağcı, şu şekilde konuştu: "Aracın sunroofu, koltuk tuşları ve bazı donanımları çalışmıyordu. Bu durumu yazılı olarak bildirdik, bilirkişi de tespit etti. Ancak bize teslim edilen raporda bu aksamların normal çalıştığı yazıldı. Oysa bunların arızalı olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştuk." Araçta çekiş sistemi arızası da dahil olmak üzere birçok uyarı lambasının yandığını söyleyen Yağcı, bu sorunlara ilişkin resmi bir teşhis raporu alamadıklarını belirterek, "Markanın tespit edin talimatını yerine getirdik ama servisler bunu dahi yazılı veremiyor. 90 gündür aracın ne sorunu olduğunu öğrenemedik" ifadelerini kullandı.