Sıfır km olarak satın almıştı... Ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

Müşteri memnuniyeti için kendisine teklif edilen 20 bin TL karşısında şaşkına döndüğünü söyleyen R.Z., “10 gün sonucunda da bana şöyle bir mail attılar, elimde bununla ilgili bir doküman da var. ‘Yapılan incelemeler neticesinde aracınızın boya kalınlık değerinin normal olduğu, fabrika çıkışı orijinal boya olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen hususlar bilgilerinize sunulur. Müşteri memnuniyeti adına tarafınıza 20 bin TL ödeme jest olarak yapabileceğimizi belirtmek isteriz’ diye bir mail yazıldı. Bu yazıdan sonra da bundan sonraki süreci hukuki olarak avukatlarımızla beraber başlatacağız” dedi. Ticarette güvenin önemine dikkat çeken ve Türkiye’ye mal olmuş yerli bir otomotiv firmasının tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirten R.Z., “Hassas olduğumuz konulardan biri güven. Güvene dayalı ticaretler yapıyoruz. Bu aracı ben 3-5 yıl sonra herhangi birine kazasız, boyasız bir şekilde satmaya çalıştığım zaman, aracın boyalı olduğunu öğrendiğimde, hem satın alacak olan kişinin benim hakkımdaki düşünceleri hem de benim sıfır bir aracın nasıl boyalı olabileceği. Hiçbir zaman, üretici firmanın bana bu şekilde araba satacağı aklımın ucundan bile geçmezdi, kimsenin aklının ucundan geçmez. Bizim en çok hassas olduğumuz konu güven. Bu konuda da ilerleyen zamanlarda çok ciddi mağduriyetler yaşanabilirdi” ifadelerini kullandı.