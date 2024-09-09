Sıfır km otomobil ve SUV'larda kampanya yarışı başladı

BMW

01.09.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında geçerli olan 2024 model yılına ait BMW 320i Sedan modelini kampanyasında takas desteği bu model için vergiler dahil 250.000 TL olarak sunuluyor. Tüzel kişilerce anlaşmalı finansal kuruluşlara yapılacak taşıt kredisi başvurularında 6 aya kadar %0, 12 aya kadar %1,99 ve 24 aya kadar ise %3,19 faiz kredi imkanı bunuluyor. BMW 320 modelinde uygulanan bu kampanya markanın diğer modellerinde de toplam fiyat üzerinden benzer oranlarda farklı tekliflerle yetkili satıcılarda müşterilere sunuluyor.