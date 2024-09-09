Sıfır km otomobil ve SUV'larda kampanya yarışı başladı
Otomobil markalarının 2024 yılı sonbahar kampanyaları yarışı başladı. İşte alfabetik olarak A'dan Z'ye sıfır km otomobillerdeki o kampanyalar...
Eylül ayının başlamasıyla birlikte otomotiv pazarında yer alan markalar da peş peşe kampanyalarını duyurmaya başladı. Döviz kurundaki artışlar neticesinden fiyatların yüzde 3 ila yüzde 7 civarında yukarı yönlü seyrettiği bir dönemde otomobil markalarının gerçekleştirdiği kampanyalar ise şöyle oldu:
BMW
01.09.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında geçerli olan 2024 model yılına ait BMW 320i Sedan modelini kampanyasında takas desteği bu model için vergiler dahil 250.000 TL olarak sunuluyor. Tüzel kişilerce anlaşmalı finansal kuruluşlara yapılacak taşıt kredisi başvurularında 6 aya kadar %0, 12 aya kadar %1,99 ve 24 aya kadar ise %3,19 faiz kredi imkanı bunuluyor. BMW 320 modelinde uygulanan bu kampanya markanın diğer modellerinde de toplam fiyat üzerinden benzer oranlarda farklı tekliflerle yetkili satıcılarda müşterilere sunuluyor.
CHERY
OMODA 5 PRO, TIGGO7 PRO MAX ve TIGGO8 PRO MAX Intelligent versiyonlarında 200.000 TL / 12 ay / %0 faizli kredi avantajı bulunuyor. Türkiye’de en çok satan SUV modelleri arasına giren Çinli üretici, Omoda 5 modelinde Vision paket seçeneğinde 1.522.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin karşısına çıkıyor.
CITROEN
Citroën C4 modellerinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz ya da 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz kampanyası sunuyor. C5 Aircross Shine Bold ve E-Series donamlarında 200.000 TL 12 ay %0 faiz, Yeni Citroën Berlingo modelinde 200.000 TL 12 ay %0 faiz ve Yeni Citroën Jumper modelinde ise 250.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunuyor.