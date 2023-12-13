Sıfır KM otomobillerde büyük indirim fırsatı
2023 yılını geride bırakmaya hazırlanırken otomobil markalarından da indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak 3 marka daha yılın son indirim kampanyalarını duyurdu.
2023 yılının son günlerinde otomobil firmaları peş peşe indirim kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Cupra, Renault ve Toyota 2023 model otomobillerinde hemen teslimle 200 bin TL'ye varan indirimlerini duyurdu. İşte o indirim kampanyaları ve markaların indirimli araç fiyatları...
CUPRA
İspanya'nın gözde otomotiv devi Cupra, en çok sevilen SUV modeli Formentor için 1.5 TSI 150 Hp DSG üniteli versiyonunu 1 milyon 950 bin TL yerine 1 milyon 756 bin TL’den müşterilerine sunuyor.
Öte yandan marka Cupra Leon ve Cupra Ateca modelleri için yüzde 0, CUPRA Formentor 1.5 TSI içinse yüzde 1,79 faiz ile 300 bin TL’ye kadar kredi avantajı sunuyor.
TOYOTA
Dünyada en çok tercih edilen bir diğer marka Toyota “yılın son çılgın kampanyası” sloganı ile sevilen modelleri Corolla, Hılux, Cross Hybrid için 200 bin TL, C-HR Hybrid içinse 250 bin TL indirim yapıyor.