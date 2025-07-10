Sıfır km SUV'un karıştığı kazada 12 hava yastığından hiçbiri açılmayınca, davacı oldu

Kazayı, 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda yaşadığını belirten F.S., "Saatte 110 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki araç tır solluyordu ve aniden frene bastı. Ben de fren yaptım ama araç durmadı ve önümdeki araca çarptım. Böylesine donanımlı bir aracın hem duramaması hem de ciddi bir kaza yaşamamıza rağmen hava yastıkları açılmaması bizi şaşırttı. Biz aracın kusurlu üretim olduğunu düşünüyoruz. Olayı firmaya anlattık, kusurunu kabul etmek istemedi. Biz bu model ve serisindeki araçlarda üretim hatası olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.