Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu

İHA'nın haberine göre ekspertiz uzmanlarının inlemesi sonucunda TOGG T10X modelinin gayet sağlam ve ince işçiliklerle yapıldığı gözlemlendi. TOGG'un en beğendiği özelliğinin alt takımdaki elektrik aksamının özenle kapatılmış olduğunu aktaran ekspertiz uzmanı Mekin Ilık, “Yerli üretim aracımız olan TOGG, bir müşterimiz tarafından ekspertize getirildi. TOGG'u getirmesinin sebebi ise aracının sağlamlığını ve diğer aksanlarının nasıl olduğunu öğrenmek için getirdi. İnceleme sonucumuzda gayet düzgün ve sağlam bir araç olduğunu tespit ettik. Aracın en çok beğendiğimiz noktası, özellikle kış şartlarına göre alt elektrik düzeneği gayet güzel bir şekilde kapatılması ve korunmasıdır” dedi.