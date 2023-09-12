Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Araçlar bayilerin elinde kaldı
İkinci el ve sıfır otomobil piyasası zor günler geçiriyor. Yılın İlk altı ayını ‘0’ stokla kapatan bayi, son iki ayda bu kez elinde sıfır araçlarla kaldı.
‘0’ stok ile satış kapatan bayilerin elinde ilk defa bu ay sıfır araç kaldı. Bayi yetkileri bu durumu, alınan tedbirlere ve kredi şartlarına bağlıyor. Sektör temsilcileri de sıfır otomobil satışlarındaki asıl yavaşlamanın bu aydan itibaren hissedilebileceğini vurguladı.
İKİNCİ EL LÜKS OTOMOBİLLERDE SATIŞLAR TAMAMEN DURDU
İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Lüks araç satışlarda ise yaprak kıpırdamıyor. Vatandaşlar daha çok 600 bin ile 700 bin TL arasındaki araçlara yöneliyor.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı yaklaşık 4 aydır sabit seyrediyor. Bununla beraber araç satışında da gerileme söz konusu. Özellikle lüks ikinci el araçların satışları durma noktasına geldi. Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığını söyledi. Vatandaşlar ise daha çok 600 ile 700 bin TL arasında araçlara yöneliyor.
“LÜKS İKİNCİ EL ARAÇLARDA SATIŞ YOK DİYEBİLİRİZ”
İkinci el otomobil piyasasının 4 ay kadar durgun olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Fiyatlarda düşme çok az, artışında olacağını beklemiyoruz. Fiyatı uygun araçlarda satışlar oluyor fakat ikinci el lüks araçlarda satış yok diyebiliriz. Bunun sebebi ise lüks araçlara herkes ulaşamıyor. BDDK’nın da yaptığı düzenlenmeden sonra 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor. Ortalama şu anda 600-700 bin TL olan araçlarda satışlarımız oluyor. İlerleyen günlerde fiyatların düşmesini az da olsa bekliyoruz. Artmasını biz galericiler olarak istemiyoruz. Eskiden sattığımızın yerine araç koyamıyorduk ama şu anda o durum tamamen kalktı ortadan. Şu anda araç alanlar tamamen ihtiyaç olarak alınıyor. Yatırımcı ve fırsatçı dediğimiz kişiler ortadan kalktı. Devletimizin yaptırımları çok önemli. Yaptırım söz konusu olduğu an bile piyasaya olumlu etkisi oluyor” şeklinde konuştu.
“İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALIRKEN ÇARPILMAYIN”
Öte yandan ülkemizdeki sayıları 30 bini aşan elektrikli araçlar, ikinci el pazarında da yerini almaya başladı. Artık belirli kilometre ve yaşa ulaşan elektriklilerin de tıpkı konvansiyonel motorlu araçlar gibi satın alınmadan önce belirli kontrollerden geçmesi tavsiye ediliyor. Ön takım, süspansiyon ve fren aksamı benzinli ve dizel araçlarla benzer olan elektriklilerin en önemli hususları ise güç ihtiyacına cevap veren elektrikli motoru, aktarma organları ve bataryaları oluyor. Yüksek tork sebebiyle ön takımın ve lastiklerin çabuk aşındığını söyleyen Pilot Garage Genel Müdürü Cihan Emre, "Özel arıza tespit cihazlarıyla pil ne kadar şarj edilmiş ne kadar ömrü kalmış ve kaza geçmişi varsa araç doğru onarılmış mı, kapsamlı şekilde kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu araçların en pahalı parçaları pilleri. İstanbul gibi zorlu yol şartlarında araç altını vurduysa, pili zarar görmüş mü kontrol edilmeli. Bataryası hasarlı bir aracın onarım maliyeti çok yüksek olur. İkinci el elektrikli araç satın alırken tabiri caizse çarpılmayın." dedi.