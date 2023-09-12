Sıfır otomobil alacaklar dikkat: Araçlar bayilerin elinde kaldı

İKİNCİ EL LÜKS OTOMOBİLLERDE SATIŞLAR TAMAMEN DURDU

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Lüks araç satışlarda ise yaprak kıpırdamıyor. Vatandaşlar daha çok 600 bin ile 700 bin TL arasındaki araçlara yöneliyor.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı yaklaşık 4 aydır sabit seyrediyor. Bununla beraber araç satışında da gerileme söz konusu. Özellikle lüks ikinci el araçların satışları durma noktasına geldi. Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığını söyledi. Vatandaşlar ise daha çok 600 ile 700 bin TL arasında araçlara yöneliyor.