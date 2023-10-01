Sıfır otomobil fiyatları düşüşe geçti! Toyota'dan dev indirim
Toyota Türkiye, Ekim ayına özel indirim ve sıfır faizli kredi kampanyasını açıkladı.
Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Ekim ayı ile birlikte markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Toyota Türkiye, Ekim ayında sıfır otomobil fiyatlarında indirim yaptı. ''Yılın en büyük kampanyası'' olarak duyurulan kampanyada net indirim veya sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. İndirim ve sıfır faizli kredi kampanyasının 31 Ekim'e kadar geçerli olacağı açıklandı. İşte kampanyanın detayları...
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Toyota Corolla
180 bin TL'ye varan indirim veya 250 bin TL, 12 ay % 0 faiz fırsatı.
Başlangıç fiyatı: 1.002.800 TL
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C-HR Hybrid
120.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatı.
Başlangıç fiyatı: 1.467.400 TL
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Corolla Cross Hybrid
250.000 TL, 12 ay %0 faiz fırsatı.
Başlangıç fiyatı: 1.658.300 TL
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