Sıfır otomobil fiyatları düşüşe geçti! Toyota'dan dev indirim

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Ekim ayı ile birlikte markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Toyota Türkiye, Ekim ayında sıfır otomobil fiyatlarında indirim yaptı. ''Yılın en büyük kampanyası'' olarak duyurulan kampanyada net indirim veya sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. İndirim ve sıfır faizli kredi kampanyasının 31 Ekim'e kadar geçerli olacağı açıklandı. İşte kampanyanın detayları...