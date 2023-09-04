Sıfır otomobil satışlarında rekor! Togg, Egea'yı solladı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi.