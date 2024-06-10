Sıfır otomobilde 7 Temmuz hareketliliği: İşte indirime giren otomobiller
Sıfır otomobillerde ''standart güvenlik donanımı zorunluluğu'' uygulaması 7 Temmuz itibariyle yürürlüğe giriyor. Ellerindeki stokları eritmek isteyen markalar kampanya yarışına girdi. İşte haziran ayı boyunca geçerli olacak otomobil kampanyaları...
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumluluk çerçevesinde 7 Temmuz Pazar gününden itibaren sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımlarını arttıracak. Ölümlü trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefleyen Küresel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor.
Markalar ise bu özellikleri barındırmayan otomobilleri elden çıkarmak için kampanya yarışına girdi. Birçok marka haziran ayına özel nakit indirimi, takas ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor. İşte model model sıfır km otomobil kampanyaları...
SKODA: Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.
Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.