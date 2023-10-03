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Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü

Kia, ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Stonic modelinde 100 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. İşte Kia Stonic fiyat listesi...

Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü - Resim: 1

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor. Kia, ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Kia Stonic modelinde 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuluyor. İşte Kia Stonic fiyat listesi...

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Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü - Resim: 2

Stonic 1.2L 84 PS (Manuel) Benzin Cool

Satış fiyatı: 965.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 905.000 TL

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Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü - Resim: 3

Stonic 1.4L 100 PS (Otomatik) Benzin Cool

Satış fiyatı: 1.045.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 965.000 TL

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Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü - Resim: 4

Stonic 1.4L 100 PS (Otomatik) Benzin Business

Satış fiyatı: 1.100.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 1.000.000 TL

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