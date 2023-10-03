Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü
Kia, ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Stonic modelinde 100 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. İşte Kia Stonic fiyat listesi...
Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor. Kia, ekim ayına özel kampanyasını açıkladı. Kia Stonic modelinde 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuluyor. İşte Kia Stonic fiyat listesi...
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Stonic 1.2L 84 PS (Manuel) Benzin Cool
Satış fiyatı: 965.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 905.000 TL
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Stonic 1.4L 100 PS (Otomatik) Benzin Cool
Satış fiyatı: 1.045.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 965.000 TL
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Stonic 1.4L 100 PS (Otomatik) Benzin Business
Satış fiyatı: 1.100.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 1.000.000 TL
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