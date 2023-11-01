Sıfır otomobilde indirimler tam gaz! Toyota kasım ayı fiyat listesini açıkladı
Otomotiv devi Toyota, kasım ayı boyunca 200 bin TL'ye varan indirim veya sıfır faizli kredi desteği sunacağını açıkladı.
Sıfır otomobil kampanyaları kasım ayında da devam ediyor. Birçok marka fiyat listelerini güncellemeye başladı. Toyota, kasım sonuna kadar Hilux, Corolla Cross, Yaris Cross, Corolla Sedan, Yaris ve Corolla HB modelleri 200 bin TL'ye varan indirim veya yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın büyük fırsatlar sunan kampanyası kapsamında birçok modele indirimlerle ulaşmak mümkün oluyor.
Kasım ayı boyunca segmentinin lideri konumundaki Toyota Hilux modeli 200 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken aynı zamanda 100 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.
SUV segmentine yeni bir boyut kazandıran Corolla Cross modeli de 200 bin TL'ye varan indirimle birlikte 1 milyon 495 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.