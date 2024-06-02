Sıfır otomobilde sıfır faiz kampanyası başladı
Opel, haziran ayına özel kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland modelleri için sıfır faiz ve düşük faizli kredi imkanı sunulacak.
Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yenilenen Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitli modeli Mokka ise, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
Opel'in Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland'de ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.
Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve "Şimşek" logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine cazip finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.
Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.