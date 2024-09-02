Sıfır otomobilde sıfır faizli kredi kampanyası başladı

Markanın çok yönlü ve pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden Crossland, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuldu. Markanın sıra dışı hatları, "Opel Vizör"ü ve "Pure Panel" kokpitiyle öne çıkan modeli Mokka, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi; Mokka Elektrik de 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile Opel bayilerinde müşterilerini bekliyor.